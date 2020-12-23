В Греции массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале

Глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться в феврале. При этом он добавил, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Во вторник была официально включена цифровая платформа emvolio.gov.gr, с помощью которой граждане будут проинформированы о дате и месте проведения их вакцинации против COVID-19.

Жители Греции могут зарегистрироваться на платформе и, когда придет время, будут проинформированы о своей вакцинации с помощью SMS или по электронной почте. Те, кто не зарегистрирован на платформе, смогут записаться на прием в январе.

При этом, министр отметил, что первые прививки от коронавируса в Греции начнутся в воскресенье, 27 декабря, для медицинских работников и жителей домов престарелых.

Напомним, ранее правительство Греции запретило в рождественский сезон традиционное колядование из-за коронавируса.

Кроме того, в Греции ввели локдаун, который будет действовать до 7 января. В частности, в стране ввели ночной комендантский час, а также запрет на выезд за пределы домашних префектур.