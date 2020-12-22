В Греции из-за коронавируса запретили колядовать

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Власти Греции запретили в рождественский сезон традиционное колядование, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Для богослужений в церквях также ввели ограничения.

Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает издание Ekathimerini.

Церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. Также будет ограничено количество лиц, которые могут находиться внутри, в зависимости от размера церкви: 25 в маленьких и 50 - в больших соборах.

Полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников.

Напомним, в Греции ввели локдаун, который будет действовать до 7 января. В частности, в стране ввели ночной комендантский час, а также запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Также РБК-Украина писало, что Греция решила ослабить карантинные ограничения на Рождество. Откроют парикмахерские и магазины, а вот школы и рестораны будут под запретом до 7 января.