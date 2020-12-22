ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Греции из-за коронавируса запретили колядовать

Афины, Вторник 22 декабря 2020 21:03
В Греции из-за коронавируса запретили колядовать
Фото: медики (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Греции запретили в рождественский сезон традиционное колядование, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Для богослужений в церквях также ввели ограничения.

Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает издание Ekathimerini.

Церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. Также будет ограничено количество лиц, которые могут находиться внутри, в зависимости от размера церкви: 25 в маленьких и 50 - в больших соборах.

Полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников.

Напомним, в Греции ввели локдаун, который будет действовать до 7 января. В частности, в стране ввели ночной комендантский час, а также запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Также РБК-Украина писало, что Греция решила ослабить карантинные ограничения на Рождество. Откроют парикмахерские и магазины, а вот школы и рестораны будут под запретом до 7 января.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ГрецияКарантинКоронавирусРождество

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь