В Греции за десять дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса

Риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, в том числе в районе Афин и на Крите.

В борьбе с огнем участвуют более 1 тысяч пожарных. Также ликвидации пожаров в Грецию отправлены отряды пожарных из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии.

За последние сутки десятки лесных пожаров вспыхнули на Эвии (втором по величине острове Греции, - ред.) и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию.

На Эвии более 2 тысяч человек эвакуировали на пароме. Десять кораблей стоят в городе Пефки, на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей.