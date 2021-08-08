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У Греції за десять днів згоріло понад 56 тисяч гектарів лісу

Автор: РБК-Україна

У Греції за останні 10 днів згоріло понад 56 тисяч гектарів лісу. При цьому Греція переживає найсильнішу спеку за останні 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Ризик подальших пожеж залишається високим у багатьох регіонах, у тому числі в районі Афін і на Криті.

У боротьбі з вогнем беруть участь понад 1 тисяч пожежників. Також ліквідації пожеж до Греції відправлені загони пожежників з Великобританії, Франції, Румунії, Швейцарії.

За останню добу десятки лісових пожеж спалахнули на Евії (другому за величиною острові Греції, - Ред.) і в районах Пелопоннесу, включаючи Аркадію і Олімпію.

На Евії понад 2 тисячі людей евакуювали на поромі. Десять кораблів стоять в місті Пефкі, на півночі острова, готові в разі необхідності евакуювати ще більше людей.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж в Греції загинули дві людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.

Додамо, що Україна відправила до Греції своїх рятувальників, щоб допомогти перемогти лісові пожежі.

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ГреціяПожежа