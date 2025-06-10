Грета Тунберг висунула гучне звинувачення Ізраїлю та розпалила новий скандал

Після затримання у Середземному морі, шведська активістка Грета Тунберг жорстко розкритикувала Ізраїль та президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Активістка звинуватила Ізраїль у викраденні її та групи про-палестинських активістів у міжнародних водах. За її словами, перед депортацією вона відмовилася підписати документ, у якому зазначалося, що вона незаконно перетнула кордон країни.
В аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі, куди Тунберг прибула після депортації у вівторок, 10 червня, активістка заявила, що вона та її команда не порушували жодних законів і закликала до негайного звільнення затриманих активістів, які досі перебувають на території Ізраїлю.
"У своїх свідченнях я дуже чітко заявила, що нас викрали у міжнародних водах і проти нашої волі доставили в Ізраїль", - заявила Тунберг.
Крім того, вона прокоментувала критику з боку президента США Дональда Трампа, який раніше назвав її "розлюченою людиною".
"Гадаю, світу потрібно набагато більше розлючених молодих жінок, особливо з огляду на нинішні події", - зазначила активістка.
Вона відкинула припущення, що місія з доставлення гуманітарної допомоги в Сектор Газа була піар-акцією, заявивши, що попередня спроба подібної акції на більшому судні, була зірвана після його обстрілу.
Тунберг також зазначила, що наразі потребує відпочинку, і додала, що її подальші плани наразі не визначені. Вона не виключила, що повернеться до Швеції.
Активістка Грета Тунберг разом із групою з 11 пропалестинських активістів, 1 червня вирушила до узбережжя Сектора Гази на вітрильному судні Madleen у межах символічної гуманітарної ініціативи.
Серед групи активістів були громадський діяч Тьяго Авіла і депутат Європарламенту з Франції Ріма Гассан.
Організатори заявляли, що метою місії є спроба "прорвати морську блокаду", яку, за їхніми словами, Ізраїль утримує навколо прибережного анклаву, а також привернути увагу світової спільноти до складної гуманітарної ситуації в регіоні.
Водночас, уряд Ізраїлю заздалегідь попередив, що готовий не допустити такої акції. Судно перебувало під загрозою перехоплення ще до досягнення контрольованої зони через багаторічну морську блокаду в регіоні.
9 червня ізраїльські військові висадилися на борт судна Madleen і затримали всіх 12 активістів, включно з Тунберг.
Згодом Ізраїль депортував всіх затриманих літаками з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Усіх незгодних пообіцяли депортовувати примусово за рішенням суду.
Детальніше про Грету Тунберг та її скандальну місію - читайте у нашому авторському матеріалі.
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