"Вона дивна людина": Трамп висміяв "турне" Тунберг до Сектора Газа

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відреагував на спробу активістки Грети Тунберг потрапити до Гази на судні з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує The Hill.

"Вона дивна людина. Вона молода, зла людина. Вона, безумовно, інша. Я думаю, що їй треба піти на курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї", - заявив Трамп.

Затримання Тунберг

Судно Madleen вирушило в рамках гуманітарної ініціативи "Флотилія свободи". Активісти планували доставити медикаменти, їжу та інші необхідні ресурси мешканцям Сектора Гази.

9 червня військові Ізраїля затримали корабель. На борту перебували 12 активістів, серед яких були шведська екоактивістка Грета Тунберг та депутатка Європарламенту Ріма Хассан.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраїля, активісти перебуватимуть під вартою в Рамлі до депортації в рідні країни. Зокрема серед затриманих громадяни Швеції, Франції, Бразилії, Туреччини, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.

Окремо варто додати, що Ізраїль одразу попереджав активістів про те, що їм не вдасться дістатись Сектора Газа.

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