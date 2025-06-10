Грета Тунберг выдвинула громкое обвинение Израилю и разожгла новый скандал

Активистка обвинила Израиль в похищении ее и группы про-палестинских активистов в международных водах. По ее словам, перед депортацией она отказалась подписать документ, в котором отмечалось, что она незаконно пересекла границу страны.

В аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, куда Тунберг прибыла после депортации во вторник, 10 июня, активистка заявила, что она и ее команда не нарушали никаких законов и призвала к немедленному освобождению задержанных активистов, которые до сих пор находятся на территории Израиля.

"В своих показаниях я очень четко заявила, что нас похитили в международных водах и против нашей воли доставили в Израиль", - заявила Тунберг.

Кроме того, она прокомментировала критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее назвал ее "разъяренным человеком".

"Думаю, миру нужно гораздо больше разъяренных молодых женщин, особенно учитывая нынешние события", - отметила активистка.

Она отвергла предположение, что миссия по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа была пиар-акцией, заявив, что предыдущая попытка схожей акции на более крупном судне, завершилась после его обстрела.

Тунберг также отметила, что сейчас нуждается в отдыхе, и добавила, что ее дальнейшие планы пока не определены. Она не исключила, что вернется в Швецию.