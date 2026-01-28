У Гренландії визначили "червоні лінії", які не можуть перейти у переговорах з США

"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося чинити опір ззовні. Також ми намагаємося впоратися з нашими людьми, які бояться, і які сильно налякані", – заявив Нільсен.

За його словами, Гренландія сформувала низку "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть у такому випадку ймовірно вдасться досягти певної угоди.

При цьому прем'єр-міністр Гренландії також зазначив, що Гренландії та Данії варто посилити спостереження та міри безпеки в регіоні на тлі того, як діє Росія.