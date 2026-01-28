В Гренландии определили "красные линии", которые не могут перейти в переговорах с США

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся сопротивляться извне. Также мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые боятся, и которые сильно напуганы", - заявил Нильсен.

По его словам, Гренландия сформировала ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, даже в таком случае вероятно удастся достичь определенного соглашения.

При этом премьер-министр Гренландии также отметил, что Гренландии и Дании следует усилить наблюдение и меры безопасности в регионе на фоне того, как действует Россия.