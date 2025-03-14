У Гренландії скликають лідерів партій для "жорсткішої" реакції на зазіхання Трампа

"Я не згоден зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну. Оскільки це не можна ігнорувати, хоча я вважаю своїм обов'язком як прем'єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше", - йдеться в публікації в.о. глави уряду Гренландії.

Про які висловлювання Трампа щодо Гренландії йдеться

Так Егеде відреагував на нові територіальні зазіхання Трампа щодо острова, який є автономною установчою країною в складі Королівства Данія. Йдеться про висловлювання американського президента щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 13 березня.

Тоді, відповідаючі на запитання журналістів, Трамп підтвердив намір анексувати Гренландію.

"Ну, я думаю, що це станеться. Раніше я про це особливо не думав, але зараз сиджу поруч із людиною, яка може зіграти в цьому важливу роль," - сказав він, звертаючись до Рютте, та додав, що це "потрібно для міжнародної безпеки, адже багато гравців курсують уздовж узбережжя" Гренландії.

Крім того, президент Штатів також висміяв позицію Данії щодо Гренландії та її владу над островом.

У Гренландії готують відповідь на територіальні зазіхання Трампа, у Данії попереджають про наслідки

Реагуючі на такі висловлювання стосовно острова, Егеде зазначив, що Гренландія має більш рішуче "обмежити зневажливу поведінку Трампа".

"Ми, гренландці, не дурні, і зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому. Тепер американський президент знову висунув ідею про нашу анексію. Я ніяк не можу цього прийняти", - розповів в.о. глави гренландського уряду.

Егеде зауважив, що він поважає результати місцевих виборів, за результатами яких змінюється влада на острові та новим прем'єр-міністром Гренландії, як очікується, стане Єнс-Фредерік Нільсен (лідером партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах).

Проте додав, що "як державний службовець та голова парламенту Гренландії попросив державну службу якомога швидше викликати голів партій".

"Тому що цього разу ми повинні загострити наше неприйняття Трампа. Ви (Трамп, - ред.) не повинні продовжувати ставитися до нас зі зневагою. Досить", - наголосив він.

Крім того, ймовірний новий прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також відхилив територіальні зазіхання з боку американського президента.

"Заява Трампа зі США є недоречною і лише ще раз показує, що ми повинні бути разом у таких ситуаціях", - написав політик у своєму Facebook.

Додамо, глава Комітету з оборони парламенту Данії Расмус Ярлов також різко засудив нові висловлювання Трампа. Він звернув увагу у публікації в Twitter (X), що спроба анексії Гренландії може означати війну між двома державами НАТО.

"Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії, та ніколи не хоче бути американською", - наголосив Ярлов.

До свого посту в соцмережі він включив відео з висловлюваннями Трампа щодо Гренландії під час прес-конференції з генсеком НАТО Рютте.

Також РБК-Україна раніше писало, що лідер партії Demokraatit та ймовірний новий прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинув територіальні зазіхання Трампа щодо острова. Він наголосив, що Гренландія прагне бути незалежною.

Позиція Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час першого президентського терміну у США заявляв про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він повернувся до таких розмов.

Крім того, Трамп також не виключав, що може застосувати силу, щоб переконати Данію (арктичний острів є автономною частиною цієї країни).

Як наголошувала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, острів не продається. При цьому вона визнала "значний інтерес" США до цього острова.

Раніше повідомлялося, що Фредеріксен і Трамп провели розмову ще перед інавгурацією. Як писали західні ЗМІ, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії.

Додамо, нещодавно під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що Штати отримають Гренландію "так чи інакше".