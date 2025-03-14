В Гренландии созывают лидеров партий для "более жесткой" реакции на посягательства Трампа

"Я не согласен с попыткой американского президента вторгнуться в нашу страну. Поскольку это нельзя игнорировать, хотя я считаю своим долгом как премьер-министра уважать результаты выборов, я решил встретиться с лидерами партий как можно быстрее", - говорится в публикации и.о. главы правительства Гренландии.

О каких высказываниях Трампа о Гренландии идет речь

Так Эгеде отреагировал на новые территориальные посягательства Трампа в отношении острова, который является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания. Речь идет о высказываниях американского президента о Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 марта.

Тогда, отвечая на вопросы журналистов, Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию.

"Ну, я думаю, что это произойдет. Раньше я об этом особо не думал, но сейчас сижу рядом с человеком, который может сыграть в этом важную роль", - сказал он, обращаясь к Рютте, и добавил, что это "нужно для международной безопасности, ведь многие игроки курсируют вдоль побережья" Гренландии.

Кроме того, президент Штатов также высмеял позицию Дании по Гренландии и ее власть над островом.

В Гренландии готовят ответ на территориальные посягательства Трампа, в Дании предупреждают о последствиях

Реагируя на такие высказывания относительно острова, Эгеде отметил, что Гренландия должна более решительно "ограничить пренебрежительное поведение Трампа".

"Мы, гренландцы, не глупцы, и пренебрежительное поведение Трампа следует ограничить строже, чем мы вместе делали в прошлом. Теперь американский президент снова выдвинул идею о нашей аннексии. Я никак не могу этого принять", - рассказал и.о. главы гренландского правительства.

Эгеде отметил, что он уважает результаты местных выборов, по результатам которых меняется власть на острове и новым премьер-министром Гренландии, как ожидается, станет Йенс-Фредерик Нильсен (лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах).

Однако добавил, что "как государственный служащий и председатель парламента Гренландии попросил государственную службу как можно скорее вызвать глав партий".

"Потому что на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Вы (Трамп, - ред.) не должны продолжать относиться к нам с пренебрежением. Достаточно", - подчеркнул он.

Кроме того, вероятный новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также отклонил территориальные посягательства со стороны американского президента.

"Заявление Трампа из США неуместно и только еще раз показывает, что мы должны быть вместе в таких ситуациях", - написал политик в своем Facebook.

Нильсен добавил, что вчера были обнародованы результаты выборов, а "политические разногласия не должны начинаться на следующий день".

Добавим, глава Комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов также резко осудил новые высказывания Трампа. Он обратил внимание в публикации в Twitter (X), что попытка аннексии Гренландии может означать войну между двумя государствами НАТО.

"Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании, и никогда не хочет быть американской", - подчеркнул Ярлов.

К своему посту в соцсети он включил видео с высказываниями Трампа относительно Гренландии во время пресс-конференции с генсеком НАТО Рютте.

Также РБК-Украина ранее писало, что лидер партии Demokraatit и вероятный новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг территориальные притязания Трампа в отношении острова. Он подчеркнул, что Гренландия стремится быть независимой.

Позиция Трампа по Гренландии

Напомним, Дональд Трамп еще во время первого президентского срока в США заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он вернулся к таким разговорам.

Кроме того, Трамп также не исключал, что может применить силу, чтобы убедить Данию (арктический остров является автономной частью этой страны).

Как подчеркивала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, остров не продается. При этом она признала "значительный интерес" США к этому острову.

Ранее сообщалось, что Фредериксен и Трамп провели разговор еще перед инаугурацией. Как писали западные СМИ, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.

Добавим, недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе".