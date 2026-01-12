Європа занепокоєна: НАТО не реагує на погрози Трампа щодо Гренландії, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання пише, що НАТО досі не зробило публічної заяви щодо підтвердження територіальної цілісності та суверенітету Данії та Гренландії у відповідь на амбіції Трампа щодо острова.

Коментар Рютте

Генсек альянсу Марк Рютте був "незвично мовчазний" у критичному питанні безпеки, при цьому досі не були прийняті пропозиції Франції та інших країн ЄС щодо посилення діяльності НАТО в Гренландії.

"Рютте мав бути людиною, на яку Європа могла покластися як на "шептуна Трампа". Він не мав бути таким мовчазним", - розповів виданню один з посадовців ЄС.

Рютте зробив лише один коментар з цього питання, в якому підтримав оцінку Трампа щодо посилення активності РФ та Китаю в регіоні, а також потребі у посиленні посилення безпеки.

"Подивіться на Данію, вони інвестують великі кошти у свою армію. І данці абсолютно не проти, щоб США мали більшу присутність (у Гренландії - ред.), ніж зараз. Тому я думаю, що це колективно показує, що ми маємо забезпечити безпеку Арктики", - зазначив генсек НАТО.

Безкарність Трампа і стаття 5

Європейські чиновники визнають, що мовчання НАТО може посилити відчуття безкарності Трампа у відносинах з союзними країнами та експлуатації залежності ЄС від США у безпекових питаннях.

"Оскільки ми говоримо про країни, які є союзниками НАТО, НАТО має розпочати серйозну дискусію з цього питання, щоб зменшити або послабити тиск у цій справі. Ця дискусія має відбуватися за участю НАТО", - наголосила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Якщо США вторгнуться в Гренландію або спробують анексувати острів, стаття 5 про взаємну оборону буде поставлена під сумнів, адже це буде прямим конфліктом між двома союзниками.

"Звичайно, важко обговорювати ці питання всередині НАТО. Але якщо цього не робити, це означає, що ми всі згодні з тим, що відбувається", - сказав один з дипломатів альянсу.

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила FT, що, "хоча ми не будемо розкривати подробиці дипломатичних дискусій, генеральний секретар, як завжди, тісно співпрацює з лідерами та високопосадовцями по обидва боки Атлантики".