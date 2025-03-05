Гренландія, канал і лист від Зеленського: про що говорив Трамп у Конгресі, головні заяви

Промова президента США Дональда Трампа на спільному засіданні Конгресу, що розпочалась під ранок 5 березня (за Києвом), тривала майже дві години. При цьому питання щодо російсько-української війни було піднято лише наприкінці виступу.
Основні заяви Трампа під час виступу в Конгресі зібрані в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Трамп у своєму виступі дуже побіжно згадав Україну, зокрема взагалі не прокоментував зупинку американської допомоги Україні. Також президент США не дав жодних деталей щодо його "мирного плану" по Україні.
Ось низці тез, озвучених президентом США щодо війни РФ з Україною, та можливих мирних переговорів.
Трамп розпочав свій виступ у Конгресі, перераховуючи досягнення на посаді президента Штатів за приблизно півтора місяця після своєї інавгурації 20 січня. Зокрема, він висловився про:
При цьому виступ Трампа республіканці щохвилини перебивали аплодисментами, разом з тим представники Демократичної партії тримали таблички на кшталт "Брехня".
Президент США під час промови також оголосив про захоплення одного з терористів, які організували вибух в Абатстві Гейт в Афганістані, в результаті якого загинули 13 військовослужбовців США.
Також додамо, що деякі конгресмени спробували "зірвати" виступ Трампа у Конгресі на самому початку його виступу. Їм зробили попередження.
Крім того, за вказівкою спікера Палати представників Майка Джонсона конгресмена-демократа Ала Гріна вигнали із залу засідань через "порушення порядку", бо він гучно обурювався першими заявами Трампа з трибуни.
Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп попередив федеральних службовців, що їх звільнятимуть у разі опору політиці його адміністрації. Він також зазначив, що правління необраних бюрократів закінчилося.
Додамо, за даними американських ЗМІ, прогресисти-демократи могли зірвати промову Трампа у Конгресі.
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