Гренландія, канал і лист від Зеленського: про що говорив Трамп у Конгресі, головні заяви

Про Україну, і можливий мир з РФ

Зауважимо, що Трамп у своєму виступі дуже побіжно згадав Україну, зокрема взагалі не прокоментував зупинку американської допомоги Україні. Також президент США не дав жодних деталей щодо його "мирного плану" по Україні.

Ось низці тез, озвучених президентом США щодо війни РФ з Україною, та можливих мирних переговорів.

"Сьогодні я отримав важливого листа від (українського) президента (Володимира) Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Я ціную, що він надіслав цього листа", - сказав Трамп.

Також американський лідер у Конгресі заявив, що "ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру... хіба це не прекрасно?"

Трамп наголосив, що якщо "ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами".

Американський президент розповів, що Штати надіслали "сотні мільярдів доларів" на підтримку оборони України. Та звернувся до конгресменів із запитанням: "Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років?.."

Також Трамп знову сказав, що у війні вже загинули "мільйони" росіян та українців.

Трамп назвав у Конгресі свої досягнення

Трамп розпочав свій виступ у Конгресі, перераховуючи досягнення на посаді президента Штатів за приблизно півтора місяця після своєї інавгурації 20 січня. Зокрема, він висловився про:

перейменування Мексиканської затоки в американську,

впровадження англійської як офіційної мови в США,

заборону дистанційної роботи для службовців,

дерегуляцію,

затвердження двох гендерів - чоловічого і жіночого,

записав собі в "перемогу" різке скорочення незаконного перетину кордону.

При цьому виступ Трампа республіканці щохвилини перебивали аплодисментами, разом з тим представники Демократичної партії тримали таблички на кшталт "Брехня".

Президент США під час промови також оголосив про захоплення одного з терористів, які організували вибух в Абатстві Гейт в Афганістані, в результаті якого загинули 13 військовослужбовців США.

Озвучені Трампом плани

Трамп заявив, що США скоро повернуть контроль над Панамським каналом , і що його адміністрація вже почала працювати над цим.

, і що його адміністрація вже почала працювати над цим. У зверненні до мешканців Гренландії він заявив, що "Ми підтримуємо ваше право на те, щоб визначати своє майбутнє, і якщо ви вирішите, ми приймемо вас у склад США.

він заявив, що "Ми підтримуємо ваше право на те, щоб визначати своє майбутнє, і якщо ви вирішите, ми приймемо вас у склад США. За словами президента США, країна збільшить тарифи на імпортні товари, а Китай, Індія та ЄС мають бути готові до мит у відповідь Штатів. Та додав, що нові мита набудуть чинності 2 квітня.

Також Трамп розповів, що підписав указ про впровадження смертної кари за вбивство поліцейських, та попросив Конгрес затвердити це окремим законом

Він розповів, що пізніше цього тижня планує "історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів тут, у США".

Трамп сказав, що "щодня бореться" за зниження цін для споживачів попри початок торгівельної війни, та пообіцяв встановити мита для інших країн такими ж, як і для США.

Президент США також пообіцяв розширити виробництво енергії.

Трамп закликав Конгрес виділити фінансування на створення передової системи ПРО Golden Dome у Штатах.

Знову підтвердив наміри провести найбільшу операцію з депортації в історії США.

А ще Трамп також пообіцяв "встановити американський прапор на Марсі і навіть далі"

Інцидент під час виступу Трампа

Також додамо, що деякі конгресмени спробували "зірвати" виступ Трампа у Конгресі на самому початку його виступу. Їм зробили попередження.

Крім того, за вказівкою спікера Палати представників Майка Джонсона конгресмена-демократа Ала Гріна вигнали із залу засідань через "порушення порядку", бо він гучно обурювався першими заявами Трампа з трибуни.