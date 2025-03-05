Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления

Речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса, которая началась под утро 5 марта (по киевскому времени), длилась почти два часа. При этом вопрос о российско-украинской войне был поднят только в конце выступления.
Основные заявления Трампа во время выступления в Конгрессе собраны в материале РБК-Украина.
Отметим, что Трамп в своем выступлении очень бегло упомянул Украину, в частности вообще не прокомментировал остановку американской помощи Украине. Также президент США не дал никаких деталей относительно его "мирного плана" по Украине.
Вот ряде тезисов, озвученных президентом США относительно войны РФ с Украиной, и возможных мирных переговоров.
Трамп начал свое выступление в Конгрессе, перечисляя достижения на посту президента Штатов за примерно полтора месяца после своей инаугурации 20 января. В частности, он высказался о:
При этом выступление Трампа республиканцы ежеминутно перебивали аплодисментами, вместе с тем представители Демократической партии держали таблички вроде "Ложь".
Президент США во время речи также объявил о захвате одного из террористов, организовавших взрыв в Аббатстве Гейт в Афганистане, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.
Также добавим, что некоторые конгрессмены попытались "сорвать" выступление Трампа в Конгрессе в самом начале его выступления. Им сделали предупреждение.
Кроме того, по указанию спикера Палаты представителей Майка Джонсона конгрессмена-демократа Ала Грина выгнали из зала заседаний из-за "нарушения порядка", потому что он громко возмущался первыми заявлениями Трампа с трибуны.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политике его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.
Добавим, по данным американских СМИ, прогрессисты-демократы могли сорвать речь Трампа в Конгрессе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.