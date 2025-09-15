Грем: Європа має підтримати ідею Трампа покарати торгових партнерів Путіна

За словами політика, вчора президент США оприлюднив повідомлення для європейських союзників, переважно членів НАТО, в якому очікує, що вони наслідують його приклад та введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100% на товари, що ввозяться до Європи.

"Закон Річарда Блюметаля має 85 співавторів у Сенаті, що дозволить президенту Трампу ввести мита щодо країн, які купують дешеву російську нафту для власної вигоди: Китаю, Індії, Бразилії. Це змусить Китай та Індію змінити ставлення до Путіна і ця війна закінчиться", - сказав Грем.

Сенатор переконаний, що якби завтра США та Європа разом сказали Китаю, що ця країна втратить доступ до їхньої економіки, якщо Пекін не припинить купувати російську нафту, то він би змінив свою поведінку.

Грем також нагадав, що країни Заходу ввели усі можливі санкції проти Росії, однак Москва знайшла спосіб їх обійти.

"Путін не переймається санкціями. Жодні санкції не дали результату. Він ухиляється від санкцій. Він живе добре", - додав сенатор.