Грэм: Европа должна поддержать идею Трампа наказать торговых партнеров Путина

По словам политика, вчера президент США обнародовал сообщение для европейских союзников, преимущественно членов НАТО, в котором ожидает, что они последуют его примеру и введут пошлины на китайские товары в размере от 50% до 100% на товары, ввозимые в Европу.

"Закон Ричарда Блюметаля имеет 85 соавторов в Сенате, что позволит президенту Трампу ввести пошлины в отношении стран, которые покупают дешевую российскую нефть для собственной выгоды: Китая, Индии, Бразилии. Это заставит Китай и Индию изменить отношение к Путину и эта война закончится", - сказал Грэм.

Сенатор убежден, что если бы завтра США и Европа вместе сказали Китаю, что эта страна потеряет доступ к их экономике, если Пекин не прекратит покупать российскую нефть, то он бы изменил свое поведение.

Грэм также напомнил, что страны Запада ввели все возможные санкции против России, но Москва нашла способ их обойти.

"Путин не беспокоится о санкциях. Никакие санкции не дали результата. Он уклоняется от санкций. Он живет хорошо", - добавил сенатор.