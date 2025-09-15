Грэм: Европа должна поддержать идею Трампа наказать торговых партнеров Путина

Странам Европы необходимо поддержать инициативу Дональда Трампа о введении санкций в отношении стран, которые закупают российскую нефть.
Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.
По словам политика, вчера президент США обнародовал сообщение для европейских союзников, преимущественно членов НАТО, в котором ожидает, что они последуют его примеру и введут пошлины на китайские товары в размере от 50% до 100% на товары, ввозимые в Европу.
"Закон Ричарда Блюметаля имеет 85 соавторов в Сенате, что позволит президенту Трампу ввести пошлины в отношении стран, которые покупают дешевую российскую нефть для собственной выгоды: Китая, Индии, Бразилии. Это заставит Китай и Индию изменить отношение к Путину и эта война закончится", - сказал Грэм.
Сенатор убежден, что если бы завтра США и Европа вместе сказали Китаю, что эта страна потеряет доступ к их экономике, если Пекин не прекратит покупать российскую нефть, то он бы изменил свое поведение.
Грэм также напомнил, что страны Запада ввели все возможные санкции против России, но Москва нашла способ их обойти.
"Путин не беспокоится о санкциях. Никакие санкции не дали результата. Он уклоняется от санкций. Он живет хорошо", - добавил сенатор.
Весной этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь и еще более 80 законодателей подали в Конгресс законопроект о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, которые покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.
Законопроект пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате и Палате представителей, но пока что его не выносили на голосование.
По данным СМИ, президент Дональд Трамп заявил о готовности повлиять на Путина и заставить его завершить войну в Украине путем сокрушительных санкций.