Гречка, яйця та м'ясо подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни в Україні за місяць

На початку року в Україні продовжується зниження цін на крупи. У той же час овочі поки що дорожчають дуже незначно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у лютому 2024 року середні ціни на гречані крупи впали на 3,1% до 28,0 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Крім того, яйця подешевшали на 2,8% до 49,6гривень за десяток, свинина на 2,7% до 179,8 гривень за кілограм.
Найсильніше подорожчала картопля - на 6,0% до 22,8 гривень за кілограм. Буряки подорожчали на 5,9% до 17,1 гривень за кілограм, яблука на 5,1% до 23,2 гривень за кілограм.
За даними Держстату, у лютому 2024 року:
Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли інфляція становила 3,8%.
Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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