Гречка, яйця та м'ясо подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни в Україні за місяць

За даними статистичного відомства, у лютому 2024 року середні ціни на гречані крупи впали на 3,1% до 28,0 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Крім того, яйця подешевшали на 2,8% до 49,6гривень за десяток, свинина на 2,7% до 179,8 гривень за кілограм.

Найсильніше подорожчала картопля - на 6,0% до 22,8 гривень за кілограм. Буряки подорожчали на 5,9% до 17,1 гривень за кілограм, яблука на 5,1% до 23,2 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у лютому 2024 року:

горілка подешевшала на 0,2% до 117,8 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подешевшали на 0,7% до 110,5 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 0,3% до 31,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 2,4% до 100,1 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли інфляція становила 3,8%.

Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.