Гречка, яйца и мясо подешевели, овощи подорожали: как изменились цены в Украине за месяц

По данным статистического ведомства, в феврале 2024 года средние цены на крупы гречневые упали на 3,1% до 28,0 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Кроме того, яйца подешевели на 2,8% до 49,6 гривен за десяток, свинина на 2,7% до 179,8 гривен за килограмм.

Сильнее всего подорожал картофель - на 6,0% до 22,8 гривен за килограмм. Свекла подорожала на 5,9% до 17,1 гривен за килограмм, яблоки на 5,1% до 23,2 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в феврале 2024 года:

водка подешевела на 0,2% до 117,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подешевели на 0,7% до 110,5 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,3% до 31,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 2,4% до 100,1 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года, когда инфляция составила 3,8%.

Отметим, за 2023 год в Украине больше всего подорожали мясо, молочные продукты, и картофель, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.