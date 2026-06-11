Гречка та яйця дешевшають: як змінились ціни в супермаркетах 11 червня

Головне: Хліб : вартість фасованого нарізаного хліба вагою близько 300-350 г варіюється від 13,22 до 28,40 грн залежно від мережі та виробника.

: вартість фасованого нарізаного хліба вагою близько 300-350 г варіюється від 13,22 до 28,40 грн залежно від мережі та виробника. Гречка : ціна за кілограм крупи коливається в межах від 36,99 до 75,30 грн.

: ціна за кілограм крупи коливається в межах від 36,99 до 75,30 грн. Яйця : десяток коштує від 28 до 55,49 грн.

: десяток коштує від 28 до 55,49 грн. Молоко: упаковка вагою близько 400-500 г коштує від 21,30 до 34,49 грн.

Олія: вартість соняшникової рафінованої олії об'ємом 0,5 л варіюється від 48,00 до 65,41 грн.

Для порівняння були взяті найдешевші доступні пропозиції у кожній із проаналізованих мереж. У випадку з хлібом аналізувалися фасовані нарізані вироби приблизно однакової ваги.

Хліб

Для моніторингу аналізувалася найнижча ціна на фасований нарізний хліб (білий та чорний) приблизно однакової ваги (300-350 грамів).

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)

"Сільпо" (335 г): Хліб Дніпровський "Український" нарізний, половинка - 13,22 грн .

. АТБ (300 г): Хліб Кpиcтинопіль Тостовий ніжний - 23,90 грн.

Novus (350 г): Хліб Цар Хліб Паланга пшенично-житній - 25,99 грн.

"Ашан" (300 г): Хліб Формула Смаку з льоном - 28,40 грн.

Гречка

У сегменті гречаної крупи (за кілограм) зафіксовано суттєве зниження мінімальної ціни в одній із мереж, тоді як в інших вартість залишається стабільною.

"Сільпо": Крупа "Ситий двір" ядриця - 36,99 грн . (Варто зазначити, що напередодні найдешевша пропозиція в цій мережі становила 78,49 грн, однак наразі з'явилася значно вигідніша позиція).

. (Варто зазначити, що напередодні найдешевша пропозиція в цій мережі становила 78,49 грн, однак наразі з'явилася значно вигідніша позиція). АТБ: Крупа "Розумний вибір" - 65,90 грн .

. Novus: Крупа Marka Promo - 65,99 грн .

. "Ашан": Крупа Auchan - 75,30 грн.

Яйця

Ціни на яйця першої категорії у більшості мереж утримують стабільні позиції, проте в окремих супермаркетах є значно вигідніші ціни:

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно) - 2,80 грн за шт., десяток - 28,00 грн.

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія - 49,90 грн.

"Сільпо": Яйця курячі "Дунайський Аграрій" органічні - 52,49 грн.

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 - 55,49 грн.

Молоко

Наразі найдешевші пропозиції за близько пів літра молока виглядають так:

АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% - 21,30 грн.

"Сільпо" (450 г): Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% - 21,49 грн.

"Ашан" (400 г): Молоко Auchan 2,6% - 21,50 грн.

Novus (500 г): Наше Молоко ультрапастеризоване 2,5% - 34,49 грн.

Соняшникова олія

У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 500 мл ситуація в супермаркетах майже повністю дублює попередні дні, за винятком однієї мережі.