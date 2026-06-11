Гречка та яйця дешевшають: як змінились ціни в супермаркетах 11 червня

В українських супермаркетах намітилася тенденція до зниження вартості окремих продуктів. Лідерами падіння цін стали курячі яйця та гречка, мінімальна вартість яких у деяких магазинах обвалилася майже вдвічі завдяки оновленню асортименту.
Скільки станом на 11 червня коштує стандартний набір продуктів і де шукати найнижчі цінники - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Для порівняння були взяті найдешевші доступні пропозиції у кожній із проаналізованих мереж. У випадку з хлібом аналізувалися фасовані нарізані вироби приблизно однакової ваги.
Для моніторингу аналізувалася найнижча ціна на фасований нарізний хліб (білий та чорний) приблизно однакової ваги (300-350 грамів).
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)
У сегменті гречаної крупи (за кілограм) зафіксовано суттєве зниження мінімальної ціни в одній із мереж, тоді як в інших вартість залишається стабільною.
Ціни на яйця першої категорії у більшості мереж утримують стабільні позиції, проте в окремих супермаркетах є значно вигідніші ціни:
Наразі найдешевші пропозиції за близько пів літра молока виглядають так:
У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 500 мл ситуація в супермаркетах майже повністю дублює попередні дні, за винятком однієї мережі.