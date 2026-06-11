Гречка и яйца дешевеют: как изменились цены в супермаркетах 11 июня

В украинских супермаркетах наметилась тенденция к снижению стоимости отдельных продуктов. Лидерами падения цен стали куриные яйца и гречка, минимальная стоимость которых в некоторых магазинах обвалилась почти вдвое благодаря обновлению ассортимента.
Сколько по состоянию на 11 июня стоит стандартный набор продуктов и где искать самые низкие ценники - в материале РБК-Украина.
Главное:
Для сравнения были взяты самые дешевые доступные предложения в каждой из проанализированных сетей. В случае с хлебом анализировались фасованные нарезанные изделия примерно одинакового веса.
Для мониторинга анализировалась самая низкая цена на фасованный нарезной хлеб (белый и черный) примерно одинакового веса (300-350 граммов).
Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 11 июня (инфографика РБК-Украина)
В сегменте гречневой крупы (за килограмм) зафиксировано существенное снижение минимальной цены в одной из сетей, тогда как в других стоимость остается стабильной.
Цены на яйца первой категории в большинстве сетей удерживают стабильные позиции, однако в отдельных супермаркетах есть значительно более выгодные цены:
Сейчас самые дешевые предложения за около полу-литра молока выглядят так:
В категории рафинированного подсолнечного масла объемом 500 мл ситуация в супермаркетах почти полностью дублирует предыдущие дни, за исключением одной сети.