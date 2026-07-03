Гречка з різницею понад 50 грн: які ціни на продукти в супермаркетах 3 липня (порівняння)

Великі українські торгівельні мережі оновили цінники на базові продукти. Найпомітніші зміни торкнулися курячих яєць, тоді як гречка й надалі демонструє найбільший ціновий розрив між супермаркетами.
РБК-Україна порівняло, які мінімальні ціни пропонують супермаркети станом на п'ятницю, 3 липня.
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Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.
У категорії хлібобулочних виробів станом на 3 липня зберігається повна стабільність порівняно з четвергом. Найдешевшу позицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 3 липня (інфографіка РБК-Україна)
У п'ятницю зафіксовано приємне для покупців коливання цін у мережі АТБ - десяток яєць власної марки подешевшав одразу на 3 гривні. В інших супермаркетах ситуація стабільна, а "Ашан" міцно утримує лідерство за найнижчою ціною (34 грн за десяток).
Ситуація в сегменті гречаної крупи не змінилася. Як і напередодні, спостерігається величезний розрив між пропозиціями мереж. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", але ця ціна є ексклюзивною.
Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.
У молочному та олійному секторах панує повна цінова стабільність - усі супермаркети залишили позиції та цінники четверга, 2 липня, без жодних змін.
Молоко:
Соняшникова олія (пляшка 0,5 л):