Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение)

Главное: Хлеб : остается самым дешевым в "Сильпо".

: остается самым дешевым в "Сильпо". Яйца : заметно подешевели в АТБ;

: заметно подешевели в АТБ; Гречка : продолжает демонстрировать ценовой контраст среди супермаркетов.

: продолжает демонстрировать ценовой контраст среди супермаркетов. Молоко и растительное масло: продаются без ценовых изменений.

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Хлеб: цены держат планку

В категории хлебобулочных изделий на 3 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с четвергом. Дешевую позицию в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сильпо".

"Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн

"Ашан" (Формула Вкуса Белый пшеничный, 350 г) - 14,50 грн (в четверг фигурировал ржаной диабетический 300 г за 20,70 грн)

(в четверг фигурировал ржаной диабетический 300 г за 20,70 грн) АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн

Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на яйца: АТБ снижает стоимость

В пятницу зафиксировано приятное для покупателей колебание цен в сети АТБ - десяток яиц собственной марки подешевел сразу на 3 гривны. В других супермаркетах ситуация стабильная, а "Ашан" крепко удерживает лидерство по самой низкой цене (34 грн за десяток).

"Ашан" (С1, 10 шт.) - 34,00 грн (без изменений, поштучно - 3,40 грн)

(без изменений, поштучно - 3,40 грн) АТБ ("Своя линия" 1 категория, 10 шт.) - 47,90 грн (в четверг было 50,90 грн)

(в четверг было 50,90 грн) "Сильпо" ("Пашот" С1, 10 шт.) - 48,29 грн (в четверг марка "Пашот" стоила 48,50 грн)

(в четверг марка "Пашот" стоила 48,50 грн) Novus (Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн

Контраст цен на гречку сохраняется

Ситуация в сегменте гречневой крупы не изменилась. Как и в преддверии, наблюдается огромный разрыв между предложениями сетей. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо", но эта цена эксклюзивна.

"Сільпо" (Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (акционная цена для пользователей приложения и программы "Собственный Счет")

(акционная цена для пользователей приложения и программы "Собственный Счет") АТБ ("Умный выбор", 1 кг) - 65,90 грн

Novus (Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн

"Ашан" (ядрица быстроразвариваемая, 1 кг) - 69,90 грн

Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сільпо" стоимость крупы может существенно отличаться.

Молоко и масло - полная стабильность

В молочном и масличном секторах царит полная ценовая стабильность - все супермаркеты оставили позиции и ценники четверга, 2 июля, без изменений.

Молоко:

АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн

"Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн

Novus (Житомирский МЗ ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн

"Ашан" ("Луковица" пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л):