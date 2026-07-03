Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение)

Крупные украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. Самые заметные изменения коснулись куриных яиц, тогда как гречка продолжает демонстрировать наибольший ценовой разрыв между супермаркетами.
РБК-Украина сравнило, какие минимальные цены предлагают супермаркеты по состоянию на пятницу, 3 июля.
Главное:
Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.
В категории хлебобулочных изделий на 3 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с четвергом. Дешевую позицию в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)
В пятницу зафиксировано приятное для покупателей колебание цен в сети АТБ - десяток яиц собственной марки подешевел сразу на 3 гривны. В других супермаркетах ситуация стабильная, а "Ашан" крепко удерживает лидерство по самой низкой цене (34 грн за десяток).
Ситуация в сегменте гречневой крупы не изменилась. Как и в преддверии, наблюдается огромный разрыв между предложениями сетей. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо", но эта цена эксклюзивна.
Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сільпо" стоимость крупы может существенно отличаться.
В молочном и масличном секторах царит полная ценовая стабильность - все супермаркеты оставили позиции и ценники четверга, 2 июля, без изменений.
Молоко:
Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л):