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Гречка з різницею понад 50 грн: які ціни на продукти в супермаркетах 3 липня (порівняння)

18:52 03.07.2026 Пт
3 хв
Де зафіксовано найнижчі ціни?
aimg Марія Кучерявець
Гречка з різницею понад 50 грн: які ціни на продукти в супермаркетах 3 липня (порівняння) Фото: наприкінці тижня супермаркети переглянули ціни на базові продукти (інфографіка РБК-Україна)
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Великі українські торгівельні мережі оновили цінники на базові продукти. Найпомітніші зміни торкнулися курячих яєць, тоді як гречка й надалі демонструє найбільший ціновий розрив між супермаркетами.

РБК-Україна порівняло, які мінімальні ціни пропонують супермаркети станом на п'ятницю, 3 липня.

Головне:

  • Хліб: залишається найдешевшим у "Сільпо".
  • Яйця: помітно подешевшали в АТБ;
  • Гречка: продовжує демонструвати ціновий контраст серед супермаркетів.
  • Молоко та олія: продаються без цінових змін.

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: ціни тримають планку

У категорії хлібобулочних виробів станом на 3 липня зберігається повна стабільність порівняно з четвергом. Найдешевшу позицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".

  • "Сільпо" (Паляниця Козацький половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн
  • "Ашан" (Формула Смаку Білий пшеничний, 350 г) - 14,50 грн (у четвер фігурував житній діабетичний 300 г за 20,70 грн)
  • АТБ (Тостовий "Кристинопіль», 300 г) - 23,90 грн
  • Novus ("Український" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Гречка з різницею понад 50 грн: які ціни на продукти в супермаркетах 3 липня (порівняння)

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 3 липня (інфографіка РБК-Україна)

Що з цінами на яйця: АТБ знижує вартість

У п'ятницю зафіксовано приємне для покупців коливання цін у мережі АТБ - десяток яєць власної марки подешевшав одразу на 3 гривні. В інших супермаркетах ситуація стабільна, а "Ашан" міцно утримує лідерство за найнижчою ціною (34 грн за десяток).

  • "Ашан" (С1, 10 шт.) - 34,00 грн (без змін, поштучно - 3,40 грн)
  • АТБ ("Своя лінія" 1 категорія, 10 шт.) - 47,90 грн (у четвер було 50,90 грн)
  • "Сільпо" ("Пашот" С1, 10 шт.) - 48,29 грн (у четвер марка "Пашот" коштувала 48,50 грн)
  • Novus (Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн
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Контраст цін на гречку зберігається

Ситуація в сегменті гречаної крупи не змінилася. Як і напередодні, спостерігається величезний розрив між пропозиціями мереж. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", але ця ціна є ексклюзивною.

  • "Сільпо" (Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (акційна ціна для користувачів додатка та програми "Власний Рахунок")
  • АТБ ("Розумний вибір", 1 кг) - 65,90 грн
  • Novus (Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан" (ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн

Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.

Молоко та олія - повна стабільність

У молочному та олійному секторах панує повна цінова стабільність - усі супермаркети залишили позиції та цінники четверга, 2 липня, без жодних змін.

Молоко:

  • АТБ ("Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн
  • "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus (Житомирський МЗ ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
  • "Ашан" ("Лукавиця" пастеризоване 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Соняшникова олія (пляшка 0,5 л):

  • "Ашан" (Auchan рафінована) - 48,20 грн
  • АТБ ("Своя лінія" рафінована) - 49,40 грн
  • Novus (салатна) - 49,99 грн (вказано, що акційна ціна діятиме при замовленні доставки до 07.07.2026)
  • "Сільпо" ("Премія" рафінована) - 55,49 грн
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