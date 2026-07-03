ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение)

18:52 03.07.2026 Пт
3 мин
Где зафиксированы самые низкие цены?
aimg Мария Кучерявец
Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение) Фото: в конце недели супермаркеты пересмотрели цены на базовые продукты (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Крупные украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. Самые заметные изменения коснулись куриных яиц, тогда как гречка продолжает демонстрировать наибольший ценовой разрыв между супермаркетами.

РБК-Украина сравнило, какие минимальные цены предлагают супермаркеты по состоянию на пятницу, 3 июля.

Главное:

  • Хлеб: остается самым дешевым в "Сильпо".
  • Яйца: заметно подешевели в АТБ;
  • Гречка: продолжает демонстрировать ценовой контраст среди супермаркетов.
  • Молоко и растительное масло: продаются без ценовых изменений.

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Хлеб: цены держат планку

В категории хлебобулочных изделий на 3 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с четвергом. Дешевую позицию в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сильпо".

  • "Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн
  • "Ашан" (Формула Вкуса Белый пшеничный, 350 г) - 14,50 грн (в четверг фигурировал ржаной диабетический 300 г за 20,70 грн)
  • АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн
  • Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение)

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на яйца: АТБ снижает стоимость

В пятницу зафиксировано приятное для покупателей колебание цен в сети АТБ - десяток яиц собственной марки подешевел сразу на 3 гривны. В других супермаркетах ситуация стабильная, а "Ашан" крепко удерживает лидерство по самой низкой цене (34 грн за десяток).

  • "Ашан" (С1, 10 шт.) - 34,00 грн (без изменений, поштучно - 3,40 грн)
  • АТБ ("Своя линия" 1 категория, 10 шт.) - 47,90 грн (в четверг было 50,90 грн)
  • "Сильпо" ("Пашот" С1, 10 шт.) - 48,29 грн (в четверг марка "Пашот" стоила 48,50 грн)
  • Novus (Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн
Читайте также: АЗС выставили ценники перед выходными. Сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июля

Контраст цен на гречку сохраняется

Ситуация в сегменте гречневой крупы не изменилась. Как и в преддверии, наблюдается огромный разрыв между предложениями сетей. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо", но эта цена эксклюзивна.

  • "Сільпо" (Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (акционная цена для пользователей приложения и программы "Собственный Счет")
  • АТБ ("Умный выбор", 1 кг) - 65,90 грн
  • Novus (Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан" (ядрица быстроразвариваемая, 1 кг) - 69,90 грн

Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сільпо" стоимость крупы может существенно отличаться.

Молоко и масло - полная стабильность

В молочном и масличном секторах царит полная ценовая стабильность - все супермаркеты оставили позиции и ценники четверга, 2 июля, без изменений.

Молоко:

  • АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн
  • "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus (Житомирский МЗ ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
  • "Ашан" ("Луковица" пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л):

  • "Ашан" (Auchan рафинированная) - 48,20 грн
  • АТБ ("Своя линия" рафинированная) - 49,40 грн
  • Novus (салатная) - 49,99 грн (указано, что акционная цена будет действовать при заказе доставки до 07.07.2026)
  • "Сильпо" ("Премия" рафинированная) - 55,49 грн
Читайте также: Украинцам начали выплачивать "Нацкешбек" за апрель
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Супермаркеты Цены Цены в Украине
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса