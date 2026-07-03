Гречка с разницей свыше 50 грн: какие цены на продукты в супермаркетах 3 июля (сравнение)
Крупные украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. Самые заметные изменения коснулись куриных яиц, тогда как гречка продолжает демонстрировать наибольший ценовой разрыв между супермаркетами.
РБК-Украина сравнило, какие минимальные цены предлагают супермаркеты по состоянию на пятницу, 3 июля.
Главное:
- Хлеб: остается самым дешевым в "Сильпо".
- Яйца: заметно подешевели в АТБ;
- Гречка: продолжает демонстрировать ценовой контраст среди супермаркетов.
- Молоко и растительное масло: продаются без ценовых изменений.
Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.
Хлеб: цены держат планку
В категории хлебобулочных изделий на 3 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с четвергом. Дешевую позицию в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сильпо".
- "Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн
- "Ашан" (Формула Вкуса Белый пшеничный, 350 г) - 14,50 грн (в четверг фигурировал ржаной диабетический 300 г за 20,70 грн)
- АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн
- Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 3 июля (инфографика РБК-Украина)
Что с ценами на яйца: АТБ снижает стоимость
В пятницу зафиксировано приятное для покупателей колебание цен в сети АТБ - десяток яиц собственной марки подешевел сразу на 3 гривны. В других супермаркетах ситуация стабильная, а "Ашан" крепко удерживает лидерство по самой низкой цене (34 грн за десяток).
- "Ашан" (С1, 10 шт.) - 34,00 грн (без изменений, поштучно - 3,40 грн)
- АТБ ("Своя линия" 1 категория, 10 шт.) - 47,90 грн (в четверг было 50,90 грн)
- "Сильпо" ("Пашот" С1, 10 шт.) - 48,29 грн (в четверг марка "Пашот" стоила 48,50 грн)
- Novus (Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн
Контраст цен на гречку сохраняется
Ситуация в сегменте гречневой крупы не изменилась. Как и в преддверии, наблюдается огромный разрыв между предложениями сетей. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо", но эта цена эксклюзивна.
- "Сільпо" (Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (акционная цена для пользователей приложения и программы "Собственный Счет")
- АТБ ("Умный выбор", 1 кг) - 65,90 грн
- Novus (Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан" (ядрица быстроразвариваемая, 1 кг) - 69,90 грн
Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сільпо" стоимость крупы может существенно отличаться.
Молоко и масло - полная стабильность
В молочном и масличном секторах царит полная ценовая стабильность - все супермаркеты оставили позиции и ценники четверга, 2 июля, без изменений.
Молоко:
- АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн
- "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
- Novus (Житомирский МЗ ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
- "Ашан" ("Луковица" пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн
Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л):
- "Ашан" (Auchan рафинированная) - 48,20 грн
- АТБ ("Своя линия" рафинированная) - 49,40 грн
- Novus (салатная) - 49,99 грн (указано, что акционная цена будет действовать при заказе доставки до 07.07.2026)
- "Сильпо" ("Премия" рафинированная) - 55,49 грн