Гречка дорожчає, а овочі дешевшають: в Раді пояснили, що впливає на ціни в Україні

13:18 24.03.2026 Вт
2 хв
Ціни на пальне - не першочерговий фактор
aimg Олена Чупровська
Фото: Хліб дорожчає щомісяця, а гречки стає менше - названо причини зростання цін (Getty Images)

Ціни на хліб, олію та гречку ростуть, тоді як овочі цьогоріч стали дешевшими. Українці вже відчули зміни в магазинах, але причини - різні для кожного продукту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук на телемарафоні.

Овочі подешевшали - аграрії відреагували на проблеми 2025 року

Торік навесні картопля сягала позначки у 35 гривень, цибуля теж суттєво дорожчала. Цьогоріч ситуація протилежна.

"Аграрії відгукнулися, побачили, що є проблема, потрібно наповнити холодильник, наповнити споживчий кошик овочами українських споживачів", - каже Соломчук.

Він також додав, що сьогодні картоплю аграрії не можуть реалізувати навіть по 7-8 гривень. Морква коштує 4-5 гривень.

Хліб дорожчає приблизно на 1-2% щомісяця. Олія вже перевищила позначку в 90 гривень за пляшку - і це за об'єм менший за літр.

Чому дорожчає гречка

З гречкою - інша ситуація. Аграрії й раніше мало її засівали, а на наступний рік площі під неї ще скорочують.

Цим скористалися перекупники - ті, хто закупив крупу заздалегідь і притримав на складах.

"Вони створили маленький дефіцит, що призвело до здорожчання", - пояснив депутат.

При цьому Соломчук зазначив, що гречка - не основний продукт в раціоні українців. За споживанням вона одна з останніх серед круп.

Нагадаємо, РБК-Україна підрахувало, скільки коштує великодній кошик в Україні в 2026 році. Традиційний набір на Пасху може варіюватись у ціні залежно від того, які складники обере покупець.

При цьому яйця можуть не подешевшати навіть після Великодня. На вартість цього продукту впливають кілька факторів.

