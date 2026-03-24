Гречка дорожает, а овощи дешевеют: в Раде объяснили, что влияет на цены в Украине

Цены на хлеб, масло и гречку растут, тогда как овощи в этом году стали дешевле. Украинцы уже почувствовали изменения в магазинах, но причины - разные для каждого продукта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук на телемарафоне.
В прошлом году весной картофель достигал отметки в 35 гривен, лук тоже существенно дорожал. В этом году ситуация противоположная.
"Аграрии откликнулись, увидели, что есть проблема, нужно наполнить холодильник, наполнить потребительскую корзину овощами украинских потребителей", - говорит Соломчук.
Он также добавил, что сегодня картофель аграрии не могут реализовать даже по 7-8 гривен. Морковь стоит 4-5 гривен.
Хлеб дорожает примерно на 1-2% ежемесячно. Масло уже превысило отметку в 90 гривен за бутылку - и это за объем меньше литра.
С гречкой - другая ситуация. Аграрии и раньше мало ее засевали, а на следующий год площади под нее еще сокращают.
Этим воспользовались перекупщики - те, кто закупил крупу заранее и придержал на складах.
"Они создали маленький дефицит, что привело к подорожанию", - пояснил депутат.
При этом Соломчук отметил, что гречка - не основной продукт в рационе украинцев. По потреблению она одна из последних среди круп.
