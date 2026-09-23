Гречка по акції та стрибок цін на яйця: скільки коштують продукти в супермаркетах 23 вересня

Популярні українські супермаркети утримують цінову стабільність на більшість категорій базових продуктів. Водночас спостерігаються коливання цін на курячі яйця, гречку та молоко.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 23 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Ситуація з цінами в супермаркетах

Зміна найдешевшої позиції яєць. У мережі "Сільпо" вичерпалися найдешевші яйця за 39,19 грн/десяток. Наразі мінімальна ціна за упаковку категорій С1 тут становить 59,91 грн. Найвигіднішою поштучною пропозицією залишається варіант в "Ашані" - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток).

Акційні пропозиції на гречку. Ціни на ядрицю залишаються на рівні попереднього дня. Найдешевшу позицію утримує "Сільпо" за рахунок знижки - 54,99 грн/кг.

Стабільність ціни на хліб та олію. Вартість соняшникової олії та хлібобулочних виробів не зазнала змін у жодній із досліджуваних мереж.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Доступні позиції молока. Найнижчі цінники на мале пакування (400-450 г) пропонують "Сільпо" (19,99 грн) та АТБ (20,40 грн). У Novus діє акційна ціна на 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (23 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 14,59 грн

"Ашан": хліб пшеничний половинка - 21,30 грн

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хліб "Marka Promo Український" половина нарізаний (400 г) - 25,79 грн

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 74,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)

"Сільпо": яйця курячі "Повна Чаша" С1 (10 шт) - 59,91 грн

Novus: яйця курячі "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн

АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,40 грн

"Сільпо": молоко" Повна Чаша" пастеризоване 2,6% (450 г) - 19,99 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн

Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% 900 г 34,99 грн (замість 53,99 грн в межах акції)

Соняшникова олія