Гречка по акции и скачок цен на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 23 сентября
Популярные украинские супермаркеты удерживают ценовую стабильность на большинство категорий базовых продуктов. В то же время наблюдаются колебания цен на куриные яйца, гречку и молоко.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 23 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Ситуация с ценами в супермаркетах
Смена самой дешевой позиции яиц. В сети "Сильпо" закончились самые дешевые яйца за 39,19 грн/десяток. В настоящее время минимальная цена за упаковку категорий С1 здесь составляет 59,91 грн. Самым выгодным поштучным предложением остается вариант в "Ашане" - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток).
Акционные предложения на гречку. Цены на ядрицу остаются на уровне предыдущего дня. Дешевую позицию удерживает "Сильпо" за счет скидки - 54,99 грн/кг.
Стабильность цены на хлеб и масло. Стоимость подсолнечного масла и хлебобулочных изделий не изменилась ни в одной из исследуемых сетей.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)
Доступные позиции молока. Самые низкие ценники на малую упаковку (400-450 г) предлагают "Сильпо" (19,99 грн) и АТБ (20,40 грн). В Novus действует акционная цена на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.
Подробные цены в супермаркетах (23 сентября)
Хлеб
- "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке (0,35 кг) - 14,59 грн
- "Ашан": хлеб пшеничный половинка - 21,30 грн
- АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хлеб "Marka Promo Украинский" половина нарезанный (400 г) - 25,79 грн
Гречка
- "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
- АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
- "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 74,90 грн.
Яйца
- "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)
- "Сильпо": яйца куриные "Полная Чаша" С1 (10 шт) - 59,91 грн
- Novus: яйца куриные "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн
- АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт) - 73,30 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн
- "Сильпо": молоко" Полная Чаша" пастеризованное 2,6% (450 г) - 19,99 грн
- "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн
- Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% 900 г 34,99 грн (вместо 53,99 грн в рамках акции)
Подсолнечное масло
- "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
- "Сильпо": масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (0,5 л) - 57,99 грн
- Novus: масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (745 г) - 71,49 грн