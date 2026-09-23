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Гречка по акции и скачок цен на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 23 сентября

15:07 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Гречка по акции и скачок цен на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 23 сентября Фото: Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Популярные украинские супермаркеты удерживают ценовую стабильность на большинство категорий базовых продуктов. В то же время наблюдаются колебания цен на куриные яйца, гречку и молоко.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 23 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Ситуация с ценами в супермаркетах

Смена самой дешевой позиции яиц. В сети "Сильпо" закончились самые дешевые яйца за 39,19 грн/десяток. В настоящее время минимальная цена за упаковку категорий С1 здесь составляет 59,91 грн. Самым выгодным поштучным предложением остается вариант в "Ашане" - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток).

Акционные предложения на гречку. Цены на ядрицу остаются на уровне предыдущего дня. Дешевую позицию удерживает "Сильпо" за счет скидки - 54,99 грн/кг.

Стабильность цены на хлеб и масло. Стоимость подсолнечного масла и хлебобулочных изделий не изменилась ни в одной из исследуемых сетей.

Гречка по акции и скачок цен на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 23 сентября

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Доступные позиции молока. Самые низкие ценники на малую упаковку (400-450 г) предлагают "Сильпо" (19,99 грн) и АТБ (20,40 грн). В Novus действует акционная цена на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.

Подробные цены в супермаркетах (23 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке (0,35 кг) - 14,59 грн
  • "Ашан": хлеб пшеничный половинка - 21,30 грн
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб "Marka Promo Украинский" половина нарезанный (400 г) - 25,79 грн

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 74,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)
  • "Сильпо": яйца куриные "Полная Чаша" С1 (10 шт) - 59,91 грн
  • Novus: яйца куриные "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн
  • "Сильпо": молоко" Полная Чаша" пастеризованное 2,6% (450 г) - 19,99 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн
  • Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% 900 г 34,99 грн (вместо 53,99 грн в рамках акции)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (0,5 л) - 57,99 грн
  • Novus: масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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