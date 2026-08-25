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Розрив у цінниках до 15 гривень: що відбувається з цінами в супермаркетах 25 серпня

16:54 25.08.2026 Вт
2 хв
Кілограм гречки коштує від 55 до 70 гривень залежно від мережі
aimg Марія Кучерявець
Розрив у цінниках до 15 гривень: що відбувається з цінами в супермаркетах 25 серпня Фото: Купівля однакового набору продуктів у різних супермаркетах обійтися по-різному (Getty Images)
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Цінова ситуація в супермаркетах залишається стабільною, але різниться між собою. Якщо ціни на молоко та хліб між мережами майже зрівнялися, то на гречці, олії та яйцях різниця в чеку помітна.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 25 серпня - зібрало РБК-Україна.

Головне:

  • Хліб: від 12.99 грн у "Сільпо" (нарізка 350 г) та 20.90 грн у АТБ (тостовий по акції).
  • Гречка: найвигідніша ціна у "Сільпо" - 54.99 грн/кг (акція -15%), в інших мережах - 65.90069.90 грн/кг.
  • Яйця: поштучно в "Ашані" - 34 грн/десяток, в упакуванні - від 41.99 грн у "Сільпо".
  • Молоко: 400-450 г малого пакування у більшості мереж коштує 21.30-22.60 грн.
  • Олія: коштує від 49.40 грн ("Ашан", 0.5 л) та 50.70 грн (АТБ, 0.5 л).

Детальні ціни в супермаркетах (25 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція, замість 64,99 грн).
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Розрив у цінниках до 15 гривень: що відбувається з цінами в супермаркетах 25 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акція -12%, замість 47,49 грн).
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
  • Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн.

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
  • "Сільпо": олія соняшникова "Щедрий Дар" холодної рафінації (500 мл) - 55,99 грн (акція -13%, замість 64,49 грн).
  • Novus: олія соняшникова "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн.
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