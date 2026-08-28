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Гречка по 85 гривен: эксперт оценил, когда может подорожать популярная крупа

15:30 28.08.2026 Пт
2 мин
Несмотря на отсутствие дефицита, гречка скоро может подорожать
aimg Татьяна Степанова aimg Мария Кучерявец
Гречка по 85 гривен: эксперт оценил, когда может подорожать популярная крупа Фото: гречка может подорожать до 85 гривен за килограмм (Getty Images)
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Дефицита гречки в Украине не будет, но в ближайшее время эта популярная крупа может подорожать до 85 гривен за килограмм.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пустые полки - временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью".

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины уверяют, что дефицита гречки не будет, но прогнозируют рост цены до 15% (согласно данным "Минфина", средняя цена составляет 75,17 грн).

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка считает вполне возможным, что ценник на гречку пересечет 85 грн уже в ближайшее время.

"Такой ценник вполне возможен, но сейчас ожидаем новый урожай. По данным Минфина на основе Госстата, средняя цена гречки в Украине в июле составила 75,17 грн/кг, причем она даже снизилась на 1,96% по сравнению с июнем", - сказал эксперт.

Текущий мониторинг розничных сетей Минфина, по его словам, также пока не демонстрирует скачка: средняя цена составляет около 74,57 грн/кг.

"Если взять официальную среднюю цену 75,17 грн и реализуется максимальный сценарий Минагрополитики - +15%, получим примерно 86,45 грн/кг. Чтобы средняя цена превысила 85 грн, достаточно роста примерно на 13,1%. Следовательно, математически ценник более 85 грн полностью укладывается в озвученный Министерств.

Однако, как отметил эксперт, производство гречки ожидается более чем в 80 тысяч тонн, так что физического дефицита не прогнозируют.

Напомним, ранее министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что, несмотря на отсутствие дефицита,цена на гречку может вырасти примерно на 15%.

По состоянию на 25 августа в украинских супермаркетах килограмм гречки стоил от 55 до 70 гривен в зависимости от сети.

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