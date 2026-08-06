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Гречка по 55 грн та яйця по 30: свіжі цінники в супермаркетах 6 серпня

16:11 06.08.2026 Чт
3 хв
Де дешевше купити гречку, яйця та молоко?
aimg Марія Кучерявець
Гречка по 55 грн та яйця по 30: свіжі цінники в супермаркетах 6 серпня Фото: Супермаркети оновили цінники на продукти (інфографіка РБК-Україна)
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Супермаркети переписали цінники на продукти. Порівняно з попереднім днем, у мережі Novus з'явилася вигідна знижка на молоко, "Сільпо" запустило акцію на соняшникову олію.

Скільки коштують ці продукти, а також хліб, гречка та яйця станом на четвер, 6 липня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне

  • Хліб: Повні цінова стабільність та збереження позицій попереднього дня.
  • Гречка: Найдешевший цінник утримує "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг).
  • Яйця: Найнижчу ціну за десяток зберігає "Ашан" при поштучному продажу (30,00 грн), а фасовані десятки стартують від 43,55 грн ("Сільпо").
  • Молоко: У Novus діє акційна ціна при доставці на ультрапастеризоване молоко 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн (знижка 35%).
  • Соняшникова олія: У "Сільпо" з'явилася знижка 6% на олію "Премія" (0,5 л) - 52,99 грн замість 56,49 грн. Проте найдешевша пропозиція за півлітра залишається в "Ашані" (49,40 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (6 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів фіксується стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається половинка хліба в "Сільпо".

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб "Формула Смаку" Білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Гречка по 55 грн та яйця по 30: свіжі цінники в супермаркетах 6 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Найвигідніший варіант на гречану крупу другий день поспіль пропонує мережа "Сільпо".

  • "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

Мінімальну ціну за десяток при купівлі поштучно тримає "Ашан". Серед фасованих позицій найвигідніший цінник у "Сільпо" та АТБ.

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

У сегменті великих упаковок (900 г) з'явився новий акційний лідер - мережа Novus з пропозицією для онлайн-замовлень.

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, замість 21,30 грн)
  • "Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: Молоко Житомирський Молочний Завод 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці, замість 53,99 грн)

Соняшникова олія

В "Сільпо" знизили ціну на півлітрову пляшку "Премія", а найнижчий поріг ціни, як і раніше, утримує "Ашан".

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, було 56,49 грн)
  • АТБ: Олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" (500 мл) - 64,62 грн
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