Гречка по 55 грн и яйца по 30: свежие ценники в супермаркетах 6 августа
Супермаркеты переписали ценники на продукты. По сравнению с предыдущим днем в сети Novus появилась выгодная скидка на молоко, а "Сильпо" запустило акцию на подсолнечное масло.
Сколько стоят эти продукты, а также хлеб, гречка и яйца по состоянию на четверг, 6 июля - собрало РБК-Украина в материале.
Главное
- Хлеб: Полная ценовая стабильность и сохранение позиций предыдущего дня.
- Гречка: Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг).
- Самая низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30,00 грн), а фасованные десятки стартуют от 43,55 грн ("Сильпо").
- Молоко: В Novus действует акционная цена при доставке на ультрапастеризованное молоко 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн (скидка 35%).
- Подсолнечное масло: В "Сильпо" появилась скидка 6% на масло "Премия" (0,5 л) - 52,99 грн вместо 56,49 грн. Однако самое дешевое предложение за пол-литра остается в "Ашане" (49,40 грн).
Детализованные цены в супермаркетах (6 августа)
Хлеб
В категории хлебобулочных изделий фиксируется устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается половинка хлеба в "Сильпо".
- "Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (нарезанный, 350 г) -- 14,50 грн
- АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Самый выгодный вариант на гречневую крупу второй день подряд предлагает сеть "Сильпо".
- "Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн
Яйца (категория С1)
Минимальную цену за десяток при покупке поштучно держит "Ашан". Среди фасованных позиций самый выгодный ценник в "Сильпо" и АТБ.
- "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток
- "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн
- АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
- Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн
Молоко
В сегменте крупных упаковок (900 г) появился новый акционный лидер - сеть Novus с предложением для онлайн-заказов.
- АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)
- "Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
- Novus: Молоко Житомирский Молочный Завод 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке, вместо 53,99 грн)
Подсолнечное масло
В "Сильпо" снизили цену на пол-литровую бутылку "Премия", а самый низкий порог цены по-прежнему удерживает "Ашан".
- "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
- "Сыльпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, было 56,49 грн)
- АТБ: Масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
- Novus: Масло подсолнечное "Щедрый Дар" (500 мл) - 64,62 грн