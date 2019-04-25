Греческий Boeing без разрешения пересек границу Молдовы

Пассажирский самолет Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways без разрешения вошел в четверг в воздушное пространство Молдовы и совершил посадку в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deschide.

По словам главы Пограничной полиции Молдовы Фредолина Лекаря, правоохранители будут руководствоваться законом, которые предусматривает подобные ситуации.

"Подобные ситуации предусмотрены в законах, и мы будем ими руководствоваться. Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия. Если у нас будет информация, которую можно будет сообщить прессе, мы это сделаем через официальные источники", - приводит портал слова Лекаря.

По данным представителя Органа гражданской авиации Ирины Бодолики, на борту самолета находился только экипаж. Самолет вылетел из Бухареста без разрешения.

Напомним, приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в 1 млрд долларов.

Добавим, американская компания Boeing планирует с середины апреля сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX.