Грецький Boeing без дозволу перетнув кордон Молдови

Пасажирський літак Boeing 737 грецької авіакомпанії Bluebird Airways без дозволу увійшов у четвер в повітряний простір Молдови та здійснив посадку у Міжнародному аеропорту Кишинева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Deschide.

За словами глави Прикордонної поліції Молдови Фредоліна Лекаря, правоохоронці будуть керуватися законом, що передбачає подібні ситуації.

"Такі ситуації передбачені в законах, і ми будемо керуватися ними. Я не можу повідомити багато деталей, так як наші фахівці та представники інших установ працюють на місці події. Якщо у нас буде інформація, яку можна буде повідомити пресі, ми це зробимо через офіційні джерела", - наводить портал слова Лекаря.

За даними представника Органу цивільної авіації Ірини Бодолікі, на борту літака знаходився тільки екіпаж. Літак вилетів з Бухареста без дозволу.

Нагадаємо, призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва обійдуться аерокосмічної корпорації як мінімум в 1 млрд доларів.

Додамо, американська компанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випускаються в місяць літаків Boeing 737 MAX.