Гребуть всіх. Росіяни жаліються на мобілізацію та рівень підготовки окупантів, - ГУР

Жінка обговорює з окупантом ганебний стан мобілізації в РФ та пояснює, що до армії забирають непридатних за здоров'ям осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР МО України.
"Ще невідомо, що буде далі. Сьогодні з Катюхою розмовляла, гребуть всіх, абсолютно. Косих, кульгавих, всіх. Навіть знайомий є, у нього операція, а йому сказали прийти через 10 днів", - жаліється жінка.
Окупант був здивований, адже раніше повідомлялось про "завершення" мобілізації в РФ. Також він розповів, що мобілізованих ставлять на лінію оборони, а інших військових на передній край.
"Саш, а куди цих мобілізованих на передову? Їх дружини постійно плачуть і вони здаються у полон", - додала жінка.
Нагадаємо, що російський військовий розповів знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.
Військовий Російської Федерації, що зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих.
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