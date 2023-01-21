Гребуть всіх. Росіяни жаліються на мобілізацію та рівень підготовки окупантів, - ГУР

"Ще невідомо, що буде далі. Сьогодні з Катюхою розмовляла, гребуть всіх, абсолютно. Косих, кульгавих, всіх. Навіть знайомий є, у нього операція, а йому сказали прийти через 10 днів", - жаліється жінка.

Окупант був здивований, адже раніше повідомлялось про "завершення" мобілізації в РФ. Також він розповів, що мобілізованих ставлять на лінію оборони, а інших військових на передній край.

"Саш, а куди цих мобілізованих на передову? Їх дружини постійно плачуть і вони здаються у полон", - додала жінка.