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Гребут всех. Россияне жалуются на мобилизацию и уровень подготовки оккупантов, - ГУР

Фото: Россияне жалуются на мобилизацию и уровень подготовки оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Женщина обсуждает с оккупантом позорное состояние мобилизации в РФ и объясняет, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР МО Украины.

"Еще неизвестно, что будет дальше. Сегодня с Катюхой разговаривала, гребут всех, абсолютно. Косых, хромых, всех. Даже знакомый есть, у него операция, а ему сказали прийти через 10 дней", - жалуется женщина.

Оккупант был удивлен, ведь ранее сообщалось о "завершении" мобилизации в РФ. Также он рассказал, что мобилизованные ставят на линию обороны, а других военных на передний край.

"Саш, а куда этих мобилизованных на передовую? Их жены постоянно плачут и они сдаются в плен", - добавила женщина.

Напомним, что российский военный рассказал знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.

Находящийся на войне в Украине военный Российской Федерации рассказал, что в полку, который должен их заменить в январе, уже насчитываются десятки травмированных.

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