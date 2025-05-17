Гребуть гроші лопатою: скільки заробляють топ-10 зірок АПЛ щотижня

Англійська Прем'єр-ліга славиться не лише найвищим рівнем футболу, а й неймовірними зарплатами. Контракти гравців провідних клубів вражають: щотижневі виплати окремих футболістів сягають астрономічних сум. Хто ж насправді заробляє найбільше в АПЛ в сезоні 2024/25?
РБК-Україна зібрало топ-10 футболістів, які щотижня отримують рекордні виплати - і ці цифри точно здивують навіть фанатів із досвідом.
Думаєте, що Габрієл Жезус, Джон Стоунз, Деклан Райс, Мартін Едегор, Філ Фоден, Вірджил ван Дейк, які отримують від 260 до 315 тисяч євро щотижня, - це найбільш високооплачувані футболісти? Ні, це не так. Навіть з такими шаленими зарплатами до топ-10 їм ще далеко.
Лідирують за цим показником п'ятеро гравців "Манчестер Сіті" (це ще раз підтверджує, що саме "містяни" є наразі найбільш фінансово потужним клубом АПЛ), гравці "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" та "Ліверпуля".
А очолює рейтинг 24-річний Ерлінг Голанд. Річна зарплата норвезького нападника МС сягає понад 28 млн євро на рік. І це - без урахування бонусів, премій, рекламних контрактів і партнерських угод.
Враховуючи ці фактори, фінансове становище топ-гравців АПЛ можна сміливо порівнювати з мегауспішними підприємцями чи керівниками глобальних корпорацій.
Згідно даних одного із найпопулярніших ресурсів із контрактною інформацією Spotrac, топ-10 зарплат в АПЛ за тиждень виглядає наступним чином:
Найменші тижневі зарплати в АПЛ мають канадський нападник "Лутона" Арібім Пеппл, центральний захисник "Іпсвіча" Кемерон Гамфріс і 19-річний Ітан Вітлі з МЮ. Вони заробляють всього 1185 євро.
Найвисокооплачуванішим серед українців є Олександр Зінченко, який отримує в "Арсеналі" 177 тисяч євро на тиждень.
На другому місці йде Михайло Мудрик з "Челсі". Його тижневі статки - 118 тисяч євро. Однак зараз, з огляду на питання щодо його дискваліфікації, ця сума може бути іншою - керівництво клубу не коментує можливі фінансові санкції проти футболіста.
Замикає топ-3 захисник "Евертона" Віталій Миколенко, щотижнева зарплатня якого майже 69 тисяч євро.
Далі йде Ілля Забарний, який в "Борнмуті" отримує 59 тисяч євро.
Єгор Ярмолюк, згідно з даними Spotrac, має річну з/п 308 тисяч євро. Тобто його тижневий заробіток складає всього близько 6 тисяч євро.
Додамо, що усі суми - приблизні та базуються на контрактах без урахування бонусів, рекламних угод і комерційної діяльності.
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