Гребут деньги лопатой: сколько зарабатывают топ-10 звезд АПЛ еженедельно

Английская Премьер-лига славится не только высоким уровнем футбола, но и невероятными зарплатами. Контракты игроков ведущих клубов впечатляют: еженедельные выплаты отдельных футболистов достигают астрономических сумм. Кто же на самом деле зарабатывает больше всех в АПЛ в сезоне 2024/25?
РБК-Украина собрало топ-10 футболистов, которые еженедельно получают рекордные выплаты - и эти цифры точно удивят даже фанатов с опытом.
Думаете, что Габриэл Жезус, Джон Стоунз, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Фил Фоден, Вирджил ван Дейк, которые получают от 260 до 315 тысяч евро еженедельно, - это самые высокооплачиваемые футболисты? Нет, это не так. Даже с такими бешеными зарплатами до топ-10 им еще далеко.
Лидируют по этому показателю пятеро игроков "Манчестер Сити" (это еще раз подтверждает, что именно "горожане" являются сейчас наиболее финансово мощным клубом АПЛ), игроки "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ливерпуля".
А возглавляет рейтинг 24-летний Эрлинг Холанд. Годовая зарплата норвежского нападающего МС достигает более 28 млн евро в год. И это - без учета бонусов, премий, рекламных контрактов и партнерских соглашений.
Учитывая эти факторы, финансовое положение топ-игроков АПЛ можно смело сравнивать с мегауспешными предпринимателями или руководителями глобальных корпораций.
Согласно данным одного из самых популярных ресурсов с контрактной информацией Spotrac, топ-10 зарплат в АПЛ за неделю выглядит следующим образом:
Наименьшие недельные зарплаты в АПЛ имеют канадский нападающий "Лутона" Арибим Пеппл, центральный защитник "Ипсвича" Кэмерон Хамфрис и 19-летний Итан Уитли из МЮ. Они зарабатывают всего 1185 евро.
Самым высокооплачиваемым среди украинцев является Александр Зинченко, который получает в "Арсенале" 177 тысяч евро в неделю.
На втором месте идет Михаил Мудрик из "Челси". Его недельное состояние - 118 тысяч евро. Однако сейчас, учитывая вопрос о его дисквалификации, эта сумма может быть другой - руководство клуба не комментирует возможные финансовые санкции против футболиста.
Замыкает топ-3 защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, еженедельная зарплата которого почти 69 тысяч евро.
Далее идет Илья Забарный, который в "Борнмуте" получает 59 тысяч евро.
Егор Ярмолюк, согласно данным Spotrac, имеет годовую з/п 308 тысяч евро. То есть его недельный заработок составляет всего около 6 тысяч евро.
Добавим, что все суммы - приблизительные и базируются на контрактах без учета бонусов, рекламных соглашений и коммерческой деятельности.
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