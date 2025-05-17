Гребут деньги лопатой: сколько зарабатывают топ-10 звезд АПЛ еженедельно

Сколько получают топ-футболисты в АПЛ

Думаете, что Габриэл Жезус, Джон Стоунз, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Фил Фоден, Вирджил ван Дейк, которые получают от 260 до 315 тысяч евро еженедельно, - это самые высокооплачиваемые футболисты? Нет, это не так. Даже с такими бешеными зарплатами до топ-10 им еще далеко.

Лидируют по этому показателю пятеро игроков "Манчестер Сити" (это еще раз подтверждает, что именно "горожане" являются сейчас наиболее финансово мощным клубом АПЛ), игроки "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ливерпуля".

А возглавляет рейтинг 24-летний Эрлинг Холанд. Годовая зарплата норвежского нападающего МС достигает более 28 млн евро в год. И это - без учета бонусов, премий, рекламных контрактов и партнерских соглашений.

Учитывая эти факторы, финансовое положение топ-игроков АПЛ можно смело сравнивать с мегауспешными предпринимателями или руководителями глобальных корпораций.

Согласно данным одного из самых популярных ресурсов с контрактной информацией Spotrac, топ-10 зарплат в АПЛ за неделю выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 614 250 евро

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 468 000 евро

Каземиро ("Манчестер Юнайтед") - 409 500 евро

Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 409 500 евро

Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 351 000 евро

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 351 000 евро

Джек Грилиш ("Манчестер Сити") - 351 000

Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - 351 000 евро

Омар Мармуш ("Манчестер Сити") - 345 150 евро

Кай Хаверц ("Арсенал") - 327 600 евро

Наименьшие недельные зарплаты в АПЛ имеют канадский нападающий "Лутона" Арибим Пеппл, центральный защитник "Ипсвича" Кэмерон Хамфрис и 19-летний Итан Уитли из МЮ. Они зарабатывают всего 1185 евро.

Сколько зарабатывают украинцы в АПЛ

Самым высокооплачиваемым среди украинцев является Александр Зинченко, который получает в "Арсенале" 177 тысяч евро в неделю.

На втором месте идет Михаил Мудрик из "Челси". Его недельное состояние - 118 тысяч евро. Однако сейчас, учитывая вопрос о его дисквалификации, эта сумма может быть другой - руководство клуба не комментирует возможные финансовые санкции против футболиста.

Замыкает топ-3 защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, еженедельная зарплата которого почти 69 тысяч евро.

Далее идет Илья Забарный, который в "Борнмуте" получает 59 тысяч евро.

Егор Ярмолюк, согласно данным Spotrac, имеет годовую з/п 308 тысяч евро. То есть его недельный заработок составляет всего около 6 тысяч евро.

Добавим, что все суммы - приблизительные и базируются на контрактах без учета бонусов, рекламных соглашений и коммерческой деятельности.