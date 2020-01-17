Гражданскую гвардию Испании впервые в истории возглавила женщина

Фото: Мария Гамес (twitter.com / m_izquierdorojo)

Новым руководителем испанской Гражданской гвардии стала Мария Гамес

Правительство Испании впервые в истории страны назначило на пост руководителя Гражданской гвардии женщину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Vanguardia.

Так, испанское правительство поддержало кандидатуру Марии Гамес на пост главы Гражданской гвардии. Ее кандидатура была предложена министром внутренних дел Испании Фернандом Гранде-Марласкою.

Отмечается, что Гамес сменит на посту генерального директора правоохранительных органов Феликса Висенте Асона Виласа, возглавлявшего Гражданскую гвардию с 2018 года. Гамес станет первой женщиной, возглавившей Гражданскую гвардию Испании, в 175-летней истории органа.

Гражданская гвардия Испании была создана в 1844 году. Сейчас она наряду с национальной полицией Испании выполняет функции по охране правопорядка. Гражданская гвардия подчиняется Министерству внутренних дел и Министерству обороны Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск впервые в истории церкви назначил женщину на топ-должность в Ватикане. Франческа Ди Джованни стала заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по вопросам многосторонних отношений.

Также РБК-Украина писало, что правительство Бельгии впервые в истории страны возглавила женщина. Политик либеральных взглядов Софи Вилмс стала временным главой правительства Бельгии после того, как премьер-министр Шарль Мишель покинул пост в связи с избранием президентом Совета Европы.