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На топ-должность в Ватикане впервые назначена женщина

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:19
На топ-должность в Ватикане впервые назначена женщина
Фото: Франческа ди Джованни (vaticannews.va)

Франческа Ди Джованни стала первой женщиной на топ-должности в Ватикане

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Associated Press.

Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.

Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Ватикан активизируют сотрудничество. В частности, стороны договорились о поставках гуманитарной помощи от Ватикана.

Ранее также сообщалось, что Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, которые проживают на территории Италии. Новая церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. В экзархат входит около 70 тысяч верующих из 145 общин.

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