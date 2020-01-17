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Цивільну гвардію Іспанії вперше в історії очолила жінка

Новини » Політика     17.01.2020 - 18:39
Цивільну гвардію Іспанії вперше в історії очолила жінка
Фото: Марія Гамес (twitter.com / m_izquierdorojo)

Новим очільником іспанської Цивільної гвардії стала Марія Гамес

Уряд Іспанії вперше в історії країни призначив на посаду керівника Цивільної гвардії жінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Vanguardia.

Так, іспанський уряд підтримав кандидатуру Марії Гамес на пост глави Цивільної гвардії. Її кандидатура була запропонована міністром внутрішніх справ Іспанії Фернандом Гранде-Марласкою.

Зазначається, що Гамес змінить на посаді генерального директора правоохоронних органів Фелікса Вісенте Асона Віласа, який очолював Цивільну гвардію з 2018 року. Гамес стане першою жінкою, що очолить Цивільну гвардію Іспанії, в 175-річній історії органу.

Цивільна гвардія Іспанії була створена у 1844 році. Наразі вона поряд з національною поліцією Іспанії виконує функції з охорони правопорядку. Цивільна гвардія підпорядковується Міністерству внутрішніх справ та Міністерству оборони Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск вперше в історії церкви призначив жінку на топ-посаду у Ватикані. Франческа Ді Джованні стала заступником секретаря відділу Держсекретаріату Святого Престолу з питань багатосторонніх відносин.

Також РБК-Україна писало, що уряд Бельгії вперше в історії країни очолила жінка. Політик ліберальних поглядів Софі Вілмс стала тимчасовим главою уряду Бельгії після того, як прем'єр-міністр Шарль Мішель покинув посаду у зв'язку з обранням президентом Ради Європи.

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