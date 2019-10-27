В Бельгии правительство впервые возглавит женщина

Фото: Софи Вилмс (flickr.com/osce_smmu)

Софи Вилмс возглавит временное правительство Бельгии

Правительство Бельгии впервые в истории страны возглавит женщина, политик либеральных взглядов Софи Вилмс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Софи Вилмс в ноябре возглавит временное правительство Бельгии после того, как премьер-министр Шарль Мишель покинет должность в связи с избранием президентом Совета Европы. Мишель вступит в должность председателя Совета Европы 1 декабря.

Ранее Вилмс возглавляла министерство бюджета во временном правительстве Мишеля. Теперь она будет возглавлять временное правительство страны, пока бельгийский парламент не образует постоянный Кабинет министров, переговоры по которому ведутся еще с мая.

Напомним, 18 октября впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Ожидалось, что пребывание астронавтов за бортом МКС продлится около 6,5 часов.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии представили окончательный состав нового правительства. Сообщалось, что кандидат в премьер-министры Людовик Орбан представил новый состав правительства, который будет предложен парламенту для утверждения. В правительстве Орбана, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.