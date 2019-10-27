ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Бельгии правительство впервые возглавит женщина

Новости » Политика    27.10.2019 - 11:26
В Бельгии правительство впервые возглавит женщина
Фото: Софи Вилмс (flickr.com/osce_smmu)

Софи Вилмс возглавит временное правительство Бельгии

Правительство Бельгии впервые в истории страны возглавит женщина, политик либеральных взглядов Софи Вилмс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Софи Вилмс в ноябре возглавит временное правительство Бельгии после того, как премьер-министр Шарль Мишель покинет должность в связи с избранием президентом Совета Европы. Мишель вступит в должность председателя Совета Европы 1 декабря.

Ранее Вилмс возглавляла министерство бюджета во временном правительстве Мишеля. Теперь она будет возглавлять временное правительство страны, пока бельгийский парламент не образует постоянный Кабинет министров, переговоры по которому ведутся еще с мая.

Напомним, 18 октября впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Ожидалось, что пребывание астронавтов за бортом МКС продлится около 6,5 часов.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии представили окончательный состав нового правительства. Сообщалось, что кандидат в премьер-министры Людовик Орбан представил новый состав правительства, который будет предложен парламенту для утверждения. В правительстве Орбана, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.

Президент Израиля поручил сформировать правительство конкуренту Нетаньяху Парламент Италии одобрил сокращение количества депутатов
Новости Украины Бельгияправительствоженщина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь