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Гражданина Чехии приговорили к условному сроку за участие в войне на Донбассе

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 11:03
Гражданина Чехии приговорили к условному сроку за участие в войне на Донбассе
Фото: боевик "ДНР" (news.online)

Изначально обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы

Чешский суд приговорил к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе. Он в 2015-2016 годы служил в рядах так называемой "армии ДНР".

Об этом сообщает "Чешское радио".

Согласно обвинению, Кафка в оккупационных войсках прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя.

Изначально обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Сам он предъявленные ему обвинения опровергает, заявляя, что отправился в восточную часть Украины с целью "оказания помощи людям без крова или работы в больнице".

Напомним, еще одного чешского гражданина обвинили в терроризме из-за того, что он воевал на Донбассе против Украины.

Ранее сообщалось, что в Сербии прокуратура с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ЧехияДонбасс
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