Громадянина Чехії засудили до умовного терміну за участь у війні на Донбасі

Фото: бойовик "ДНР" (news.online)

Спочатку звинувачення вимагало засудити Кафку до 12 років позбавлення волі

Чеський суд засудив до трирічного ув'язнення умовно з відстрочкою на п'ять років громадянина Павла Кафку за участь у війні на Донбасі. Він в 2015-2016 роки служив у лавах так званої "армії ДНР".

Про це повідомляє "Чеське радіо".

Згідно з обвинуваченням, Кафка в окупаційних військах пройшов спеціальну підготовку в танковому підрозділі, а пізніше служив в якості стрільця і водія.

Спочатку звинувачення вимагало засудити Кафку до 12 років позбавлення волі за тероризм.

Сам він пред'явлені йому звинувачення спростовує, заявляючи, що відправився в східну частину України з метою "надання допомоги людям без даху над головою або роботи в лікарні".

Нагадаємо, ще одного чеського громадянина звинуватили в тероризмі через те, що він воював на Донбасі проти України.

Раніше повідомлялося, що в Сербії прокуратура з кінця 2014 року порушила 45 справ щодо найманців, які приймали участь у війні на Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна