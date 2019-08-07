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За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 10:23
За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет
Фото: наемник ДНР (vk/club_donbasskih)

Лукашу Н. грозит 20 лет тюремного заключения

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии обвинил в терроризме чешского гражданина, воевавшего в Донбассе против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на чешское издание Denik N.

Сообщается, что речь идет о 25-летнем Лукаше Н. Ему было около 20 лет, когда он поехал в Донбасс, где присоединился к террористам. Теперь Лукашу Н. грозит 20 лет тюремного заключения.

"Это человек из Карловых Вар, который принимал участие в боях против украинской армии. Мы не будем разглашать более детальную информацию, включая способ его поездки на восток Украины", - сообщили в Генеральной прокуратуре Чехии. 

Напомним, в Чехии правоохранители расследуют несколько случаев участия граждан этой страны в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. В частности, отмечено, что силы безопасности Чехии расследуют более 10 случаев наемничества на Донбассе, одному мужчине предъявлено обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что в Сербии прокуратура с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, принимающих участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

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