Гражданин Молдовы пытался перенести через украинско-белорусскую границу старинные монеты

Гражданина Молдовы задержали в международном пункте пропуска "Выступовичи"

Гражданин Молдовы вчера, 18 августа 2018 года, пытался перенести через украинско-белорусскую границу старинные монеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Как указывают, вчера украинские пограничники в ходе таможенного досмотра обнаружили у гражданина Молдовы три старинные монеты, которые могут представлять историческую ценность. Мужчина шел в Украину пешком и при себе имел царские монеты "Рубль", отчеканенные в 1723,1732 и 1798 годах.

Сейчас монеты изъяты, экспертизы должны установить, являются ли монеты культурной исторической ценностью.

Фото: изъятые монеты (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию старинные книги и монеты. Так, в июле в Сумской области в пункте пропуска "Бачевск" пограничники предупредили попытку незаконного перемещения в РФ коллекции старинных книг и монет - мужчина перевозил в автомобиле 4 старинные книги 1871, 1924, 1939 и 1940 годов выпуска, а также 20 старинных монет XIX-ХХ вв. Коллекция книг и монет была изъята, на мужчину составлен админпротокол.