Громадянин Молдови намагався перенести через українсько-білоруський кордон старовині монети

Громадянина Молдови затримали в міжнародному пункті пропуску "Виступовичі"

Громадянин Молдови вчора, 18 серпня 2018 року, намагався перевезти через українсько-білоруський кордон старовині монети. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Як зазначаєть, вчора українські прикордонники у ході митного огляду виявили у громадянина Молдови три старовинні монети, які можуть становити історичну цінність. Чоловік йшов до України пішки і при собі мав царські монети "Рубль" карбовані в 1723,1732 та 1798 роках.

Наразі монети вилучено, експертизи мають встановити, чи є монети культурною та історичною цінністю.

Фото: вилучені монети (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець намагався вивезти до Російської Федерації старовинні книги та монети. Так, у липні у Сумській області в пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники попередили спробу незаконного переміщення до РФ колекції старовинних книг та монет - чоловік перевозив у автомобілі 4 старовинні книги 1871, 1924, 1939 та 1940 років випуску, а також 20 старовинних монет XIX-ХХ ст. Колекція книг та монет була вилучена, на чоловіка складено адмінпротокол.