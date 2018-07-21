Українець намагався вивезти до РФ старовинні книги та монети

Наразі колекція книг та монет вилучена, на чоловіка складено адмінпротокол

Українець намагався вивезти до Російської Федерації старовинні книги та монети. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби України.

Як зазначається, у Сумській області в пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники попередили спробу незаконного переміщення до РФ колекції старовинних книг та монет.

Фото: вилучені книги (dpsu.gov.ua)

Так, у ході огляду авто Volkswagen, на якому українець прямував до РФ, прикордонники виявив 4 старовинні книги 1871, 1924, 1939 та 1940 років випуску, а також 20 старовинних монет XIX-ХХ ст.

Наразі колекція книг та монет вилучена, на чоловіка складено адмінпротокол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з України намагалися незаконно вивезти в Росію антикваріат.