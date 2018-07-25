Гражданин Бангладеш за взятку пытался попасть в Украину
С начала года задокументировано более 500 отказов пограничников от взяток
Гражданин Бангладеш 24 июля за взятку в размере 200 долларов пытался попасть в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В пункте пропуска "Борисполь" пограничники отказали мужчине в пропуске в Украину. Иностранец попытался подкупить должностное лицо ГПСУ.
Кроме этого, две попытки оказания взятки пограничникам задокументировали сотрудники внутренней и собственной безопасности пограничного ведомства во Львовской и Закарпатской областях.
"Денежные средства в размере по 50 евро предлагали гражданин Словацкой Республики и наш соотечественник. Иностранец планировал получить содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы его транспортным средством без соответствующих регистрационных документов, а украинец - за не привлечение к административной ответственности в связи с выявлением у него двойного гражданства", - сообщают в ГПСУ.
Отмечается, что всего с начала 2018 года в Госпогранслужбе задокументировано более 500 отказов пограничников от взяток. В отношении правонарушителей информируются правоохранительные органы о выявлении признаков уголовного правонарушения.
Напомним, ночью 22 июля сотрудники ГПСУ Чопского отряда выявили гражданина Марокко, который планировал тайком пробраться в страны Европейского союза (ЕС).