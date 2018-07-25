Громадянин Бангладеш за хабар намагався потрапити до України

З початку року задокументовано понад 500 відмов прикордонників від хабарів

Громадянин Бангладеш 24 липня за хабар у розмірі 200 доларів намагався потрапити до України. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники відмовили чоловіку у пропуску до України. Іноземець спробував підкупити посадову особу ДПСУ.

Крім цього, дві спроби надання хабара прикордонникам задокументували співробітники внутрішньої та власної безпеки прикордонного відомства у Львівській та Закарпатській областях.

"Кошти у розмірі по 50 євро пропонували громадянин Словацької Республіки та наш співвітчизник. Іноземець планував отримати сприяння у безперешкодному перетині державного кордону його транспортним засобом без відповідних реєстраційних документів, а українець - за не притягнення до адміністративної відповідальності у зв’язку з виявленням у нього подвійного громадянства", - повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що загалом з початку 2018 року у Держприкордонслужбі задокументовано понад 500 відмов прикордонників від хабарів. Стосовно правопорушників інформуються правоохоронні органи про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Нагадаємо, вночі 22 липня співробітники ДПСУ Чопського загону виявили громадянина Марокко, який планував потай пробратися в країни Європейського союзу (ЄС).